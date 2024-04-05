Джерело - Чемпіон.

Марсель завітає в гості до Лілля в матчі 28 туру французької Ліги 1.

Зустріч відбудеться в п'ятницю, 5 квітня, початок — о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

Зазначимо, що підопічні Пауло Фонсеки розташувалися на 4-й сходинці турнірної таблиці Ліги 1. Марсель наразі посідає 7-ме місце. Відставання між командами складає 7 очок.

У попередньому турі Лілль переміг Ланс у Північному дербі, а Марсель у більшості поступився ПСЖ.

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