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Лілль прийматиме Марсель у 28 турі Ліги 1

Сьогодні 08:43 99 0
Лілль прийматиме Марсель у 28 турі Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Марсель, #Паулу Фонсека

Джерело - Чемпіон.

Марсель завітає в гості до Лілля в матчі 28 туру французької Ліги 1.

Зустріч відбудеться в п'ятницю, 5 квітня, початок — о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

Зазначимо, що підопічні Пауло Фонсеки розташувалися на 4-й сходинці турнірної таблиці Ліги 1. Марсель наразі посідає 7-ме місце. Відставання між командами складає 7 очок.

У попередньому турі Лілль переміг Ланс у Північному дербі, а Марсель у більшості поступився ПСЖ.

Раніше Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25.

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