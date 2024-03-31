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Марсель у більшості поступився ПСЖ: результати 27 туру Ліги 1

Вчора 23:42 448 0
Марсель у більшості поступився ПСЖ: результати 27 туру Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Марсель, #Монпельє, #ПСЖ, #Тулуза, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

31 березня відбулися шість матчів 31 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 31 березня

Лор'ян - Брест 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 86 Кастільйо

 Гавр - Монпельє 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 72 Феррі, 0:2 - 80 Жульєн

Клермон - Тулуза 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Сьєрро, 0:2 - 73 Даллінга, 0:3 - 79 Сьєрро

 Ніцца - Нант 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Аблін, 1:1 - 72 Моффі, 1:2 - 76 Мостафа

Страсбур - Ренн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Сеная, 2:0 - 73 Себа

Марсель - ПСЖ 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Вітінья, 0:2 - 85 Рамос

Лідером Ліги 1 у нинішньому сезоні є ПСЖ, який випереджає Брест на 12 очок. У попередньому турі підопічні Луїса Енріке декласували Монпельє.

Раніше Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25.

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