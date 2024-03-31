Марсель у більшості поступився ПСЖ: результати 27 туру Ліги 1

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31 березня відбулися шість матчів 31 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 31 березня
Лор'ян - Брест 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 86 Кастільйо
Гавр - Монпельє 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 72 Феррі, 0:2 - 80 Жульєн
Клермон - Тулуза 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Сьєрро, 0:2 - 73 Даллінга, 0:3 - 79 Сьєрро
Ніцца - Нант 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Аблін, 1:1 - 72 Моффі, 1:2 - 76 Мостафа
Страсбур - Ренн 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 71 Сеная, 2:0 - 73 Себа
Марсель - ПСЖ 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Вітінья, 0:2 - 85 Рамос
Лідером Ліги 1 у нинішньому сезоні є ПСЖ, який випереджає Брест на 12 очок. У попередньому турі підопічні Луїса Енріке декласували Монпельє.
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