Марсель у більшості поступився ПСЖ: результати 27 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

31 березня відбулися шість матчів 31 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

27 тур, 31 березня

Лор'ян - Брест 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 86 Кастільйо

Гавр - Монпельє 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 72 Феррі, 0:2 - 80 Жульєн

Клермон - Тулуза 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Сьєрро, 0:2 - 73 Даллінга, 0:3 - 79 Сьєрро

Ніцца - Нант 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Аблін, 1:1 - 72 Моффі, 1:2 - 76 Мостафа

Страсбур - Ренн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Сеная, 2:0 - 73 Себа

Марсель - ПСЖ 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Вітінья, 0:2 - 85 Рамос

Лідером Ліги 1 у нинішньому сезоні є ПСЖ, який випереджає Брест на 12 очок. У попередньому турі підопічні Луїса Енріке декласували Монпельє.

Раніше Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25.