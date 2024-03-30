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Лілль переміг Ланс у Північному дербі: результати матчів Ліги 1

Сьогодні 01:21 132 0
Лілль переміг Ланс у Північному дербі: результати матчів Ліги 1
#Ланс, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль

Джерело - Чемпіон.

У межах 27 туру Ліги 1 відбувся один матч. Лілль Паулу Фонсеки переміг у Північному дербі Ланс.

Дублем відзначився Едон Жегрова. У суперників на поле результативно вийшов Елі Ваї.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 29 березня

Лілль - Ланс 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 9' Жегрова, 2:0 - 60' Жегрова, 2:1 - 78' Ваї

Зазначимо, що наразі підопічні Паулу Фонсеки посідають 3-тю сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 46 очок. Ланс знаходиться на 6-му місці, відстаючи на чотири залікові пункти.

Напередодні французька Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25.

Раніше елітний дивізіон Франції уклав контракт із мережею закладів швидкого харчування McDonald's. 

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