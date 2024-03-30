Лілль переміг Ланс у Північному дербі: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У межах 27 туру Ліги 1 відбувся один матч. Лілль Паулу Фонсеки переміг у Північному дербі Ланс.
Дублем відзначився Едон Жегрова. У суперників на поле результативно вийшов Елі Ваї.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 29 березня
Лілль - Ланс 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 9' Жегрова, 2:0 - 60' Жегрова, 2:1 - 78' Ваї
Зазначимо, що наразі підопічні Паулу Фонсеки посідають 3-тю сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 46 очок. Ланс знаходиться на 6-му місці, відстаючи на чотири залікові пункти.
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