Ліга 1 показала оновлений логотип

Джерело - Чемпіон.

Французька Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги в Twitter.

Нове лого буде зі стилізованою цифрою 1.

Раніше Ліга 1 уклала контракт із мережею закладів швидкого харчування McDonald's. Угода з американською корпорацією розрахована на три роки. З наступного сезону елітний французький дивізіон називатиметься McDonald's Ліга 1.

LIGUE 1 24/25. NEW LOGO. NEW ERA. ✨ pic.twitter.com/F3ZOs19zhb — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 27, 2024

Лідером Ліги 1 у нинішньому сезоні є ПСЖ, який випереджає Брест на 12 очок. Напередодні підопічні Луїса Енріке декласували Монпельє.

Раніше стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки.