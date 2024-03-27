Ліга 1 показала оновлений логотип

Джерело - Чемпіон.
Французька Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба ліги в Twitter.
Нове лого буде зі стилізованою цифрою 1.
Раніше Ліга 1 уклала контракт із мережею закладів швидкого харчування McDonald's. Угода з американською корпорацією розрахована на три роки. З наступного сезону елітний французький дивізіон називатиметься McDonald's Ліга 1.
LIGUE 1 24/25. NEW LOGO. NEW ERA. ✨ pic.twitter.com/F3ZOs19zhb— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 27, 2024
Лідером Ліги 1 у нинішньому сезоні є ПСЖ, який випереджає Брест на 12 очок. Напередодні підопічні Луїса Енріке декласували Монпельє.
Раніше стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки.