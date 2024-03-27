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Ліга 1 показала оновлений логотип

Сьогодні 13:50 149 0
Ліга 1 показала оновлений логотип
#Чемпіонат Франції, Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Французька Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги в Twitter.

Нове лого буде зі стилізованою цифрою 1.

Раніше Ліга 1 уклала контракт із мережею закладів швидкого харчування McDonald's. Угода з американською корпорацією розрахована на три роки. З наступного сезону елітний французький дивізіон називатиметься McDonald's Ліга 1.

Лідером Ліги 1 у нинішньому сезоні є ПСЖ, який випереджає Брест на 12 очок. Напередодні підопічні Луїса Енріке декласували Монпельє.

Раніше стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки.

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