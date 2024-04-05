Головне
Світоліна поступилась Мертенс на турнірі в Чарльстоні
Сьогодні 07:07 428 1
Формула-1 їде в Японію: усе про Гран-прі в "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 09:13 221
Сестри Кіченок пробилися у півфіналу турніру в Чарльстоні
Сьогодні 07:30 222
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед
Сьогодні 00:20 20891 1
Калініна поступилася росіянці у третьому колі турніру в Чарльстоні
Вчора 23:19 526
Україна розгромно програла Німеччині у кваліфікації до Євро-2024 серед жінок
Вчора 21:35 724
Світоліна перемогла Севілл у другому колі турніру в Чарльстоні
Вчора 21:32 588
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України
Вчора 20:36 5679
Житичі перемогли Юракадемію в першому матчі за бронзу Суперліги
Вчора 19:32 237
12-річна українка пробіжить Бостонський марафон на протезах
Вчора 18:56 359
Прямі трансляції

Прикарпаття прийме Лівий берег: розклад матчів Першої ліги

Сьогодні 08:05 110 0
Прикарпаття прийме Лівий берег: розклад матчів Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5, відбудеться 3 матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

У "Чемпіонській" групі Прикарпаття прийме Лівий берег.

Розклад матчів 3 туру Першої ліги на 5 квітня:

Група "Вибування":

  • 12:00 Чернігів - Хуст
  • 12:30 Кремінь - Буковина

Група "Чемпіонська":

  • 13:00 Прикарпаття - Лівий берег

Прямі трансляції матчів відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.

Напередодні Лівий берег розгромив Агробізнес, а Карпати перемогли Вікторію у 2 турі другого етапу Першої ліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Брикіна здобула бронзу на юніорському чемпіонаті світу в Італії Брикіна здобула бронзу на юніорському чемпіонаті світу в Італії 4589
МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028 МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028 8699
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України 5679
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед 20891 1
Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів 7967
Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ 6542
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92557
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11690
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16521 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117992
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36552 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10944 2