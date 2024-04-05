Прикарпаття прийме Лівий берег: розклад матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5, відбудеться 3 матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
У "Чемпіонській" групі Прикарпаття прийме Лівий берег.
Розклад матчів 3 туру Першої ліги на 5 квітня:
Група "Вибування":
- 12:00 Чернігів - Хуст
- 12:30 Кремінь - Буковина
Група "Чемпіонська":
- 13:00 Прикарпаття - Лівий берег
Прямі трансляції матчів відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.
Напередодні Лівий берег розгромив Агробізнес, а Карпати перемогли Вікторію у 2 турі другого етапу Першої ліги.