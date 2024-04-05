Іменитий клуб Ла Ліги продовжить контракт з воротарем

Джерело - Mundo Deportivo.

Іспанська Севілья планує продовжити контракт з норвезьким воротарем Ер'яном Нюландом.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Зазначається, що керівництво клубу задоволене грою футболіста. У поточному сезоні голкіпер відіграв за свою команду 16 матчів в Ла Лізі і пропустив 17 м'ячів. Чинний контракт гравця діє до червня 2025 року.

Нагадаємо, у межах 30 туру іспанського чемпіонату Севілья мінімально перемогла Хетафе. Наразі команда посідає 14 сходинку в турнірній таблиці. Нещодавно повідомлялося, що Серхіо Рамос може покинути свій клуб.