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Рамос може залишити Севілью

Сьогодні 20:13 99 0
Рамос може залишити Севілью
#Серхіо Рамос, #Севілья

Джерело - Relevo.

Досвідчений захисник Севільї Серхіо Рамос може залишити клуб після закінчення контракту. 

Про це повідомляє Relevo.

Клуб не контактував з футболістом щодо продовження угоди. Але захисник хоче як можна швидше визначитися зі своїм майбутнім. Рамос почав розглядати різні варіанти, але його пріоритетом залишається Севілья.

У Серхіо з клубом контракт розрахований до червня 2024 року.

Нагадаємо, нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко може перейти до Севільї.

Раніше повідомлялося, що Севілья планує влітку підписати нападника Атлетико Мемфіса Депая.

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