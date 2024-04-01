Джерело - Relevo.
Досвідчений захисник Севільї Серхіо Рамос може залишити клуб після закінчення контракту.
Про це повідомляє Relevo.
Клуб не контактував з футболістом щодо продовження угоди. Але захисник хоче як можна швидше визначитися зі своїм майбутнім. Рамос почав розглядати різні варіанти, але його пріоритетом залишається Севілья.
У Серхіо з клубом контракт розрахований до червня 2024 року.
Нагадаємо, нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко може перейти до Севільї.
Раніше повідомлялося, що Севілья планує влітку підписати нападника Атлетико Мемфіса Депая.