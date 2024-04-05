Білорус більше не працює в Заглембє

Білоруські фахівці Олександр Хацкевич та Михайло Залевський залишили Заглембє (Сосновець, Польща).

Про це повідомляє by.tribuna.com.

Контракти розірвано за згодою сторін. Білоруси приєдналися до польського клубу в січні 2024 року. Хацкевич у Заглембє обіймав посаду головного тренера, а Залевський - спортивного директора.

Заглембє замикає турнірну таблицю Першої ліги Польщі, посідаючи 18 місце з 13 очками в активі.

Причиною звільнення наставника стала ситуація після гри з Катовіце (0:4). На пресконференції Хацкевич повідомив, що не впливав на тактику гри команди, оскільки на передматчевій установці футболісти самостійно, за зачиненими дверима, обговорювали та приймали стратегію на гру. Згодом повідомлялося, що 3 квітня польські ЗМІ поширили інформацію, що футбольні хулігани увірвалися на тренування Заглембє та побили Олександра Хацкевича. Агент тренера пізніше розповів, що ніхто нікого не бив, були лише спроби нападу та погрози.