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Хацкевич розірвав контракт з польським клубом

Білорус більше не працює в Заглембє
Сьогодні 00:45 53 0
Хацкевич розірвав контракт з польським клубом
#Олександр Хацкевич

Джерело - by.tribuna.com.

Білоруські фахівці Олександр Хацкевич та Михайло Залевський залишили Заглембє (Сосновець, Польща).

Про це повідомляє by.tribuna.com.

Контракти розірвано за згодою сторін. Білоруси приєдналися до польського клубу в січні 2024 року. Хацкевич у Заглембє обіймав посаду головного тренера, а Залевський - спортивного директора.

Заглембє замикає турнірну таблицю Першої ліги Польщі, посідаючи 18 місце з 13 очками в активі. 

Причиною звільнення наставника стала ситуація після гри з Катовіце (0:4). На пресконференції Хацкевич повідомив, що не впливав на тактику гри команди, оскільки на передматчевій установці футболісти самостійно, за зачиненими дверима, обговорювали та приймали стратегію на гру. Згодом повідомлялося, що 3 квітня польські ЗМІ поширили інформацію, що футбольні хулігани увірвалися на тренування Заглембє та побили Олександра Хацкевича. Агент тренера пізніше розповів, що ніхто нікого не бив, були лише спроби нападу та погрози.

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