Спортинг вибив Бенфіку Трубіна з півфіналу Кубку Португалії

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка вилетіла з півфіналу Кубку Португалії.

Оскільки перший поєдинок завершився перемогою Спортинга з рахунком 2:1, нічия 2:2 в матчі-відповіді не дозволила Бенфіці перевести гру в овертайми.

Кубок Португалії

1/2 фіналу, 2 квітня

Бенфіка - Спортинг 2:2 (3:4 за сумою двох матчів)

Голи: 0:1 - Х’юлманд 47, 1:1 - Отаменді 53, 1:2 - Паулінью 55, 2:2 - Рафа Сілва 64.

Окрім Бенфіки, на шляху до фіналу Спортинг також пройшов Олівайш, Дум’єнсе, Тонделу та Лейрію. У вирішальному матчі команді Рубена Аморіма протистоятиме переможець пари Порту — Гімарайнш.

Зазначимо, що вже в суботу, 6 квітня, Бенфіка та Спортинг зустрінуться в матчі португальської Прімейри. Це буде ключовий поєдинок у контексті боротьби за чемпіонство, адже наразі Трубін та компанія відстають від суперника лише на 1 очко.