Ярмоленко: Особисті рекорди – то другорядне

Джерело - ФК Динамо.

Півзахисник київського Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко розповів, що ніколи не гнався за особистими рекордами.

Його слова передає пресслужба столичного клубу.

"Чи важливо для мене перевершити рекорд Максима Шацьких? Для мене важливо, щоб Динамо стало чемпіоном. Особисті рекорди – то другорядне, я ніколи за ними не гнався", - сказав футболіст.

Нагадаємо, що Ярмоленко нещодавно відновився від травми і в першому ж матчі проти полтавської Ворскли (5:1) забив м'яч, що дозволило йому піднятися на 5 місце в рейтингу найкращих бомбардирів в історії УПЛ.