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02.04.2024 17:33 384

Ярмоленко: Особисті рекорди – то другорядне

Сьогодні 20:28 58 0
Ярмоленко: Особисті рекорди – то другорядне
ФК Динамо
#Андрій Ярмоленко, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Півзахисник київського Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко розповів, що ніколи не гнався за особистими рекордами.

Його слова передає пресслужба столичного клубу.

"Чи важливо для мене перевершити рекорд Максима Шацьких? Для мене важливо, щоб Динамо стало чемпіоном. Особисті рекорди – то другорядне, я ніколи за ними не гнався", - сказав футболіст.

Нагадаємо, що Ярмоленко нещодавно відновився від травми і в першому ж матчі проти полтавської Ворскли (5:1) забив м'яч, що дозволило йому піднятися на 5 місце в рейтингу найкращих бомбардирів в історії УПЛ.

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