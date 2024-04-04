Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України

Визначився другий фіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла на виїзді переграла житомирське Полісся у півфіналі Кубку України. Матч завершився з рахунком 1:0.

Наприкінці першого тайму зустрічі Андрій Бацула виконав передачу на Руслана Степанюка, який вивів Сергія Мякушка на удар - останній відкрив рахунок.

На 80 хвилині гру було зупинено через повітряну тривогу. Після відновлення матчу житомирська команда заробила пенальті, яке не реалізував Пилип Будківський - його удар парирував Павло Ісенко.

Зазначимо, що Ворскла третій раз вийшла до фіналу Кубку України. У сезоні 2008/09 років полтавська команда у фіналі турніру здолала Шахтар (1:0) і виграла трофей. У сезоні 2019/20 років Ворскла зазнала поразки, поступившись у фіналі Динамо у серії пенальті.

У вирішальному матчі змагань Ворскла зустрінеться з Шахтарем, який в 1/2 фіналу переміг Чорноморець (4:1).

Кубок України

1/2 фіналу, 4 квітня

Полісся - Ворскла 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45 Мякушко

Полісся: Бойко, Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Кравець (Михайличенко 62), Кушніренко, Крушинський, Козак (Петряк 61), Танковський (Назаренко 46), Фортюне (Луївер 46), Будківський.

Ворскла: Ісенко, Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула, Сіссоко, Челядін (Павлюк 70), Кане (Глущенко 71), Степанюк, Мякушко, Ковталюк.

Попередження: Пердута 59, Челядін 65, Сіссоко 73.

Раніше стало відоме місце проведення фінального матчу турніру, який відбудеться 15 травня.