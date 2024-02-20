Визначено місце проведення фіналу Кубку України

Матч заплановано на 15 травня

Джерело - УАФ.

Місцем проведення фінального матчу Кубку України з футболу сезону 2023/24 років стане Рівне.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Рішення було прийнято на засіданні Виконавчого комітету Української асоціації футболу. Гра відбудеться 15 травня на стадіоні Авангард у Рівному.

Нагадаємо, що у півфіналі зіграють Полісся - Ворскла та Шахтар - Чорноморець.

Серед інших питань Виконком УАФ припинив повноваження всіх діючих голів, заступників голів та членів постійних комітетів УАФ. Після цього виконком, на пропозицію президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, обрав голів постійних комітетів УАФ.