Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар обіграв одеський Чорноморець у півфіналі Кубку України.
Матч завершився з рахунком 4:1.
Дублем у складі "гірників" відзначився Георгій Судаков, по голу забили Данило Сікан та Артем Бондаренко.
У "моряків" м'яч на рахунку нападника Андрія Штогрина.
Кубок України
1/2 фіналу, 3 квітня
Шахтар (Донецьк) — Чорноморець (Одеса) 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 12 Сікан, 1:1 - 18 Штогрин, 2:1 - 44 Бондаренко (пен), 3:1 - 52 Судаков, 4:1 - 79 Судаков
Шахтар: Різник, Бондар, Егіналду (68 Зубков), Криськів, Судаков (81 Гомес), Сікан (68 Траоре), Азаров (46 Педріньйо), Бондаренко, Матвієнко (к), Конопля, Кевін (68 Степаненко)
Чорноморець: Варакута, Путря (к), Салюк, Гучек (86 Гучек), Єрмаков, Васильєв, Брагару (86 Шаповал), Авагімян, Штогрін, Бойчук (86 Ієде), Бадібанга (86 Альваренга)
Попередження: 16 Азаров
Другий фіналіст визначиться у четвер, 4 квітня, в матчі Полісся — Ворскла (початок — о 18:00 за київським часом).
Раніше стало відоме місце проведення фінального матчу турніру, який відбудеться 15 травня.