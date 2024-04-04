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Динамо назвало найкращого гравця березня

Сьогодні 14:31 129 0
Динамо назвало найкращого гравця березня
#Динамо Київ, #Микола Шапаренко

Джерело - fcdynamo.com.

Півзахисника Миколу Шапаренка визнано найкращим футболістом Динамо в березні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Шапаренко випередив у голосуванні Назара Волошина, Георгія Бущана, Владислава Ваната та Володимира Бражка та набрав 36% голосів уболівальників.

У березні Микола взяв участь у всіх чотирьох матчах киян у межах Української Прем'єр-ліги та відзначився дублем у грі проти Ворскли. (5:1). Загалом хавбек провів 17 ігор за "біло-синіх" в нинішньому сезоні, забивши 3 голи й віддавши 3 асисти.

Раніше Динамо та Минай узгодили місце догравання матчу 16 туру УПЛ.

Наразі кияни перебувають на четвертій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України, набравши 41 очко. 

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