Динамо назвало найкращого гравця березня

Півзахисника Миколу Шапаренка визнано найкращим футболістом Динамо в березні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Шапаренко випередив у голосуванні Назара Волошина, Георгія Бущана, Владислава Ваната та Володимира Бражка та набрав 36% голосів уболівальників.

У березні Микола взяв участь у всіх чотирьох матчах киян у межах Української Прем'єр-ліги та відзначився дублем у грі проти Ворскли. (5:1). Загалом хавбек провів 17 ігор за "біло-синіх" в нинішньому сезоні, забивши 3 голи й віддавши 3 асисти.

Раніше Динамо та Минай узгодили місце догравання матчу 16 туру УПЛ.

Наразі кияни перебувають на четвертій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України, набравши 41 очко.