Мюллер - про безпрограшну серію Баєра: Це дуже сильно

Нападник Баварії Томас Мюллер вважає, що безпрограшна серія Баєра в Бундеслізі — це дуже сильний результат.

Про це лідер мюнхенського клубу розповів порталу Sport.de.

"Ситуація в таблиці не залишає багато місця для спекуляцій. Леверкузенці не проявляють слабкості, а ми не добиваємося результату. Невдалий виступ проти Боруссії та перемога Баєра на останніх хвилинах, на жаль, тільки підтверджують це.

Я розчарований тим, що ми не змогли виступити краще і рідко могли показати свій потенціал. Але мені також важливо підкреслити успіхи Баєра. Бути непереможними на цьому етапі сезону – це дуже сильно", — сказав Мюллер.

Нагадаємо, що у 27 турі Бундесліги дортмундська Боруссія переграла Баварію у дербі. Відставання мюнхенців від Баєра в турнірній таблиці зросло до 13 очок.