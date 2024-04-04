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Мюллер - про безпрограшну серію Баєра: Це дуже сильно

Сьогодні 14:00 137 0
Мюллер - про безпрограшну серію Баєра: Це дуже сильно
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Томас Мюллер, #Баєр Леверкузен

Джерело - Sport.de.

Нападник Баварії Томас Мюллер вважає, що безпрограшна серія Баєра в Бундеслізі — це дуже сильний результат.

Про це лідер мюнхенського клубу розповів порталу Sport.de.

"Ситуація в таблиці не залишає багато місця для спекуляцій. Леверкузенці не проявляють слабкості, а ми не добиваємося результату. Невдалий виступ проти Боруссії та перемога Баєра на останніх хвилинах, на жаль, тільки підтверджують це.

Я розчарований тим, що ми не змогли виступити краще і рідко могли показати свій потенціал. Але мені також важливо підкреслити успіхи Баєра. Бути непереможними на цьому етапі сезону – це дуже сильно", — сказав Мюллер.

Нагадаємо, що у 27 турі Бундесліги дортмундська Боруссія переграла Баварію у дербі. Відставання мюнхенців від Баєра в турнірній таблиці зросло до 13 очок.

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