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Баварія визначила двох головних претендентів на посаду тренера

Сьогодні 16:30 137 0
Баварія визначила двох головних претендентів на посаду тренера
#Баварія, #Роберто Де Дзербі

Джерело - https://www.sky.de/.

Після того, як Хабі Алонсо офіційно заявив про продовження кар'єри в Баєрі, Баварія скоротила список претендентів на посаду тренера до двох фахівців.

Про це повідомляє Sky Germany.

Це наставник Брайтона Роберто Де Дзербі та нинішній тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.

Мінусом запрошення Де Дзербі, найімовірніше, буде клаусула у його контракті у розмірі 10-15 мільйонів євро, проте сам італієць уже заявив, що ще не визначився з тим, чи варто продовжувати кар'єру у Брайтоні.

Що стосується Нагельсманна, то він може залишити збірну Німеччини після Євро-2024, проте німецька асоціація зараз намагається узгодити з ним продовження контракту, незважаючи на нестабільні результати команди перед домашнім чемпіонатом Європи.

Нагадаємо, в лютому 2024 року Баварія оголосила, що влітку Тухель залишить свою посаду. 

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