Нива підписала вихованця Шахтаря

Нива Тернопіль оголосила про підписання півзахисника Артема Векленка.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Деталі угоди з 21-річним футболістом не розголошуються. У Ниві Векленко виступатиме від 19 ігровим номером.

Артем є вихованцем Шахтаря. В академію "гірників" він потрапив у 13-річному віці та пройшов шлях до команди U19. Має досвід виступів за юнацьку збірну України. З середини 2023 року був без клубу.

Нагадаємо, друге коло чемпіонату України в Першій лізі тернопільський клуб розпочав у групі "Вибування". У 1 турі Нива здолала на виїзді Гірник-Спорт (1:0), а у 2 турі поступилась Діназу (1:4).

Раніше в клубі спростували інформацію про переїзд у Львів.