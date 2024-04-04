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Стало відоме місце України в оновленому рейтингу ФІФА

Сьогодні 11:39 298 0
Стало відоме місце України в оновленому рейтингу ФІФА
#ФІФА, #Збірна України з футболу

Джерело - УАФ.

Національна збірна України з футболу піднялася відразу на дві позиції в рейтинзі ФІФА (Федерації міжнародних футбольних асоціацій).

Організація оновила дані, за якими Україна перебуває на 22-му місці.

Про це інформує УАФ.

"Синьо-жовті" наразі мають 1568,86 бала.

Серед представників УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) українська команда — 12-та.

У березні українці завдяки шаленому камбеку на останніх хвилинах вирвали перемогу над Боснією і Герцеговиною, а потім на останніх хвилинах виграли в Ісландії та вийшли на Євро-2024.

Нагадаємо, збірна України стала наймолодшою командою, яка кваліфікувалася на Євро-2024.

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