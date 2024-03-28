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Збірна України - наймолодша команда, яка кваліфікувалася на Євро-2024

Сьогодні 14:06 149 0
Збірна України - наймолодша команда, яка кваліфікувалася на Євро-2024
"Фото - Андрій Ющак (УАФ)
#Збірна України з футболу, #Кріштіану Роналду, #Євро-2024 з футболу, #Ламін Ямал

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу пройшла кваліфікацію на чемпіонат Європи-2024 з найменшим середнім віком гравців у стартовому складі.

Про це повідомляє Opta Analyst.

У восьми матчах групового етапу та двох іграх плей-оф відбору середній вік підопічних Сергія Реброва становив 25 років і 272 дні. З усіх 53 команд у кваліфікації лише Болгарія мала молодший склад - 24 роки, 278 днів.

Найстаршою командою, яка вийшла на Євро-2024, стала збірна Словаччини, що зіграє з Україною в групі E континентальної першості. Середній вік стартового складу словаків становив 29 років 264 дні.

Ільдефонс Ліма з Андорри став найстаршим гравцем, який взяв участь у кваліфікації, йому було 43 роки і 276 днів у матчі проти Швейцарії. Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду - найстарший футболіст, який забив гол у відборі до Євро-2024 (38 років і 284 дні).

Іспанець Ламін Ямал став наймолодшим гравцем у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 після того, як 8 вересня 2023 року у своєму дебютному матчі відзначився у ворота збірної Грузії. На той момент йому було лише 16 років і 57 днів.

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