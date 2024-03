Збірна України - наймолодша команда, яка кваліфікувалася на Євро-2024

Збірна України з футболу пройшла кваліфікацію на чемпіонат Європи-2024 з найменшим середнім віком гравців у стартовому складі.

Про це повідомляє Opta Analyst.

У восьми матчах групового етапу та двох іграх плей-оф відбору середній вік підопічних Сергія Реброва становив 25 років і 272 дні. З усіх 53 команд у кваліфікації лише Болгарія мала молодший склад - 24 роки, 278 днів.

𝐄𝐮𝐫𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐬 🇪🇺



With Euro 2024 qualifying now over following the play-offs, we recap the stats from across the campaign ahead of this summer’s tournament in Germany.