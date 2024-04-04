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Полісся прийматиме Ворсклу у півфіналі Кубку України

Сьогодні 11:05 195 0
Полісся прийматиме Ворсклу у півфіналі Кубку України
#Полісся, #Ворскла Полтава, #Кубок України з футболу

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 4 квітня, визначиться другий фіналіст Кубку України з футболу. Житомирське Полісся зустрінеться з полтавською Ворсклою.

Початок - о 18:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на каналі UPL.TV, що доступний у сітці багатьох всеукраїнських та регіональних операторів та платформ.

Нагадаємо, що першим фіналістом став Шахтар, який розгромив Чорноморець.

Раніше повідомлялося, що за допомогою жеребкування було призначено рефері на півфінальне протистояння Кубку України.

Нагадаємо, що стало відомо місце проведення фінального матчу турніру, який відбудеться 15 травня.

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