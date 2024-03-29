УАФ вперше у власній історії обрала арбітрів жеребкуванням

Джерело - Чемпіон.
Вперше рефері на матчі українських команд було визначено Українською асоціацією футболу (УАФ) за допомогою жеребу в столичному Будинку футболу.
Про це інформує зазначена організація.
Комітет арбітрів УАФ, який очолює Катерина Монзуль, вирішив провести тестування процедури 29 березня.
Було призначено рефері на матчі півфіналу Кубку України сезону-2023/2024.
Гру Шахтар - Чорноморець розсудить Віктор Копієвський, а матч Полісся - Ворскла - Максим Козиряцький.
Призначення арбітрів
- Шахтар - Чорноморець, Копієвський Віктор
- Полісся - Ворскла, Козиряцький Максим
Про впровадження такої процедури призначення арбітрів говорив у своїй програмі президент УАФ Андрій Шевченко.
Раніше Шевченко привітав сина з дебютом за юнацьку збірну України.