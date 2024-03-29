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УАФ вперше у власній історії обрала арбітрів жеребкуванням

Вони розсудять матчі 1/2 фіналу Кубку України
Сьогодні 18:06 68 0
УАФ вперше у власній історії обрала арбітрів жеребкуванням
Фото - УАФ
#Андрій Шевченко, #Катерина Монзуль

Джерело - Чемпіон.

Вперше рефері на матчі українських команд було визначено Українською асоціацією футболу (УАФ) за допомогою жеребу в столичному Будинку футболу.

Про це інформує зазначена організація.

Комітет арбітрів УАФ, який очолює Катерина Монзуль, вирішив провести тестування процедури 29 березня.

Було призначено рефері на матчі півфіналу Кубку України сезону-2023/2024.

Гру Шахтар - Чорноморець розсудить Віктор Копієвський, а матч Полісся - Ворскла - Максим Козиряцький.

Призначення арбітрів 

  • Шахтар  - Чорноморець, Копієвський Віктор
  • Полісся - Ворскла, Козиряцький Максим

Про впровадження такої процедури призначення арбітрів говорив у своїй програмі президент УАФ Андрій Шевченко.

Раніше Шевченко привітав сина з дебютом за юнацьку збірну України.

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