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Манчестер Сіті — Астон Вілла 4:1: огляд матчу 31 туру АПЛ

Сьогодні 08:20 140 0
Манчестер Сіті — Астон Вілла 4:1: огляд матчу 31 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Філ Фоден

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті завдяки хет-трику Філа Фодена знищив Астон Віллу (4:1) у грі 31 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Підопічні Жузепа Гвардіоли йдуть третіми у таблиці АПЛ, після Арсенала та Ліверпуля.

Англійська Прем'єр-ліга з футболу

31 тур, 3 квітня

Манчестер Сіті — Астон Вілла 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 11' Родрі, 1:1 - 20' Дуран, 2:1 - 45+1' Фоден, 3:1 - 62' Фоден, 4:1 - 69' Фоден

В іншому матчі ігрового дня Арсенал, за який виступає український захисник Олександр Зінченко, виграв у Лутона (2:0) і очолив турнірну таблицю. Українського оборонця, що був активний протягом відведених хвилин на полі, замінили на 74-й.

Нагадаємо, у минулому турі АПЛ Арсенал розписав суху нічию з Манчестер Сіті, чим дозволив Ліверпулю вийти у лідери чемпіонату. Але завдяки новій звитязі, знову очолив турнірну таблицю.

Напередодні Брентфорд зіграв унічию, його суперником був титуловнаий Манчестер Юнайтед.

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