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Баєр - Фортуна 4:0: огляд матчу Кубку Німеччини

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Баєр - Фортуна 4:0: огляд матчу Кубку Німеччини
#Кубок Німеччини, #Фортуна Дюссельдорф, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

Леверкузенський Баєр вдома переміг Фортуну Дюссельдорф у півфіналі Кубку Німеччини.

Кубок Німеччини

1/2 фіналу, 3 квітня

Баєр - Фортуна 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Фрімпонг, 2:0 - 20 Адлі, 3:0 - 35 Вірц, 4:0 - 60 Вірц (пен)

Для Баєра — це 40-й матч без поразок (35 перемог та 5 нічиїх). У фіналі "фармацевти" зіграють проти представника другого дивізіону — Кайзерслаутерна, який напередодні обіграв команду з третьої Бундесліги Саарбрюккен.

Матч заплановано на 25 травня. Зустріч відбудеться на "Олімпійському стадіоні" в Берліні.

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