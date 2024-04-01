Збірній Німеччини заборонили використовувати 44-й ігровий номер

Збірна Німеччини з футболу не буде використовувати номер 44 на новій ігровій формі від Adidas.

Про це повідомляє Bild.

Заборона пов'язана з невдалим новим шрифтом, який дуже схожий на абревіатуру "SS" (повна назва — "Schutzstaffel"). Так називались військові нацистські формування Німеччини за часів правління Адольфа Гітлера.

Через це Adidas вилучив зі збірної Німеччини 44-й номер.

Нещодавно стало відомо, що збірна Німеччини припинить співпрацю з Adidas, яка тривала з 1954 року, та буде вдягатися у форму їх конкурента Nike.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Бундестім кваліфікувалась на континентальний турнір автоматично, як господарі змагання. Вони виступатимуть в одній групі з Шотландією, Угорщиною та Швейцарією.