Головне
Відео дня: Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, вибивши м'яч із лінії воріт
Сьогодні 00:53 176
Спортинг вибив Бенфіку Трубіна з півфіналу Кубку Португалії
Сьогодні 00:49 112
Рекорди Довбика та жахіття для збірної України: як там наші зіграли
Вчора 20:00 625
Як шотландський хокейний клуб допомагає українцям
Вчора 17:18 388
Визначено символічну збірну сезону жіночої Суперліги
Вчора 16:11 192
Довбик повторив досягнення Шевченка 18-річної давнини
Вчора 13:18 821
Тріумфальне повернення Ярмоленка та Чорноморець, який шокує: підсумки 22 туру УПЛ
Вчора 12:50 572
Стало відомо, чому Богачук чудово виглядав у рингу всі 12 раундів
Вчора 11:30 1874
Україна з 4 медалями завершила Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції
Вчора 10:51 429
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння
Вчора 08:26 6940
Прямі трансляції

Кайзерслаутерн завершив казку Саарбрюккена

Вчора 23:53 153 0
Кайзерслаутерн завершив казку Саарбрюккена
#Кайзерслаутерн, #Кубок Німеччини, #Саарбрюкен

Джерело - Чемпіон.

Саарбрюккен зупинився за крок до фіналу Кубку Німеччини. 

У півфіналі сенсаційна команда з третьої Бундесліги поступилася представнику другого дивізіону — Кайзерслаутерну.

Кубок Німеччини

1/2 фіналу, 2 квітня

Саарбрюккен — Кайзерслаутерн 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - Ріттер 53, Альмамі Туре 75

Нагадаємо, що перед цим Саарбрюккен пройшов Баварію, Боруссію Менхенгладбах, франкфуртський Айнтрахт і Карлсруе. Кайзерслаутерн на шляху до фіналу вибив Кобленц, Кельн, Нюрнберг і Герту.

У фіналі Кайзерслаутерну протистоятиме переможець пари Баєр — Дюссельдорф, який визначиться завтра, 3 квітня. Початок матчу — о 21:45 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком 6731 4
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння 6940
Баварія визначила двох головних претендентів на посаду тренера Баварія визначила двох головних претендентів на посаду тренера 10363 1
Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі 20535
Олімпійська чемпіонка з РФ: Мер Парижа — гадина, ідіотка Олімпійська чемпіонка з РФ: Мер Парижа — гадина, ідіотка 4824 1
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22657
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16471 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36396
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15179
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92432
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70395
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81536