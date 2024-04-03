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Ювентус обрав кандидатуру для заміни Аллегрі

Сьогодні 22:36 100 0
Ювентус обрав кандидатуру для заміни Аллегрі
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Роберто Де Дзербі, #Массіміліано Аллегрі

Джерело - hitc.com.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі може повернутись в італійську Серію А.

Про це повідомляє hitc.com.

Фахівця планує запросити Ювентус, якщо свою посаду покине нинішній наставник Массіміліано Алегрі.

"Старій синьйорі" доведеться заплатити Брайтону компенсацію у розмірі 15 млн євро.

Відзначимо, що італієць у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України. Його чинний контракт з англійським клубом розрахований до літа 2026-го. Повідомлялося, що він не планує підписувати нову угоду.

Днями в італійських медіа ширилася інформація про звільнення Массіміліано Аллегрі. Як повідомляли інсайдери, у наставника "б’янконері" є три матчі на виправлення ситуації. 

Напередодні Ювентус переміг Лаціо в першому матчі 1/2 Коппа Італія. У Серії А клуб перебуває на третій сходинці.

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