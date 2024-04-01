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Ювентус може звільнити Аллегрі

Сьогодні 18:55 142 0
Ювентус може звільнити Аллегрі
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Массіміліано Аллегрі

Джерело - gazzetta.it.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі може втратити свою посаду по завершенні сезону.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Майбутнє наставники опинилося під загрозою через результати клубу — туринці набрали сім очок за 9 останніх турів чемпіонату Італії. В їх активі лише одна перемога.

Керівництво "б'янконері" ще не прийняло остаточного рішення щодо тренера, одна наступні тижні стануть для нього вирішальними. Якщо Ювентус не потрапить у Лігу чемпіонів, то уникнути звільнення не вдасться.

Нагадаємо, у 30 турі Серії А Ювентус на виїзді поступився Лаціо (0:1) та наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії.

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