Ювентус може звільнити Аллегрі

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі може втратити свою посаду по завершенні сезону.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Майбутнє наставники опинилося під загрозою через результати клубу — туринці набрали сім очок за 9 останніх турів чемпіонату Італії. В їх активі лише одна перемога.

Керівництво "б'янконері" ще не прийняло остаточного рішення щодо тренера, одна наступні тижні стануть для нього вирішальними. Якщо Ювентус не потрапить у Лігу чемпіонів, то уникнути звільнення не вдасться.

Нагадаємо, у 30 турі Серії А Ювентус на виїзді поступився Лаціо (0:1) та наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії.