Де Дзербі не планує продовжувати контракт з Брайтоном

Колишній наставник донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі наразі не планує продовжувати контракт з Брайтоном.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що остаточне рішення щодо свого майбутнього наставник прийме після розмови з власником клубу Тоні Блумом.

🚨 Roberto de Zerbi: “Signing a new deal at Brighton? At the moment, no”.



“I need to speak to Tony Bloom about the plan for the club in order to decide my future, I want to know what is the project. I want to keep my ambition”. pic.twitter.com/mGr3BT1fia