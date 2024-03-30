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Де Дзербі не планує продовжувати контракт з Брайтоном

Сьогодні 17:08 92 0
Де Дзербі не планує продовжувати контракт з Брайтоном
#Брайтон, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі наразі не планує продовжувати контракт з Брайтоном.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що остаточне рішення щодо свого майбутнього наставник прийме після розмови з власником клубу Тоні Блумом.

Контракт з наставником чинний до 30 червня 2026 року. На даний момент Брайтон посідає 9 сходинку і відстає від сьомого Вест Гема на 2 бали. Але у "чайок" ще дві гри в запасі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про інтерес Баварії до італійського спеціаліста. Також керівництво Барселони розглядає Де Дзербі як заміну Хаві.

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