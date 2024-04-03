Артета розповів про своє майбутнє в Арсеналі

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета розповів, що перемовин з керівництвом клубу стосовно нового контракту не було.

Його слова передає daily sports.

"Новий контракт? Ні, нічого подібного. Я справді задоволений Арсеналом. У мене ще залишився рік за контрактом, а це чималий термін у футболі.

Гравці задоволені, клуб задоволений, і немає ніяких проблем. Я просто зосереджений на майбутніх матчах і на тому, щоб здобувати перемоги на футбольному полі, і це наразі є моїм пріоритетом", - сказав наставник.