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Артета розповів про своє майбутнє в Арсеналі

Сьогодні 17:17 129 0
Артета розповів про своє майбутнє в Арсеналі
#Арсенал (Лондон), #Мікель Артета

Джерело - daily sports.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета розповів, що перемовин з керівництвом клубу стосовно нового контракту не було.

Його слова передає daily sports.

"Новий контракт? Ні, нічого подібного. Я справді задоволений Арсеналом. У мене ще залишився рік за контрактом, а це чималий термін у футболі.

Гравці задоволені, клуб задоволений, і немає ніяких проблем. Я просто зосереджений на майбутніх матчах і на тому, щоб здобувати перемоги на футбольному полі, і це наразі є моїм пріоритетом", - сказав наставник.

Нагадаємо, матч 30 туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті - Арсенал завершився нульовою нічиєю.

Наступний поєдинок підопічні Артети проведуть 3 квітня проти Лутона. Зустріч розпочнеться о 21:30, пряма трансляція буде доступна на Setanta Sports.

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