Арсенал Зінченка прийме Лутон, Брентфорд Ярмолюка зустрінеться з Брайтоном: розклад матчів 31 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 квітня, у 31 турі Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2023/24 пройдуть три зустрічі.

Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко буде примати Лутон. "Каноніри" посідають друге місце в чемпіонаті, відстаючи від Ліверпуля на 2 очки.

Також, увага українських вболівальників буде прикута до Брентфорда Єгора Ярмолюка, який зіграє з Брайтоном.

Центральний матч дня відбудеться на "Етіхаді", де зустрінуться дві команди з топ-4, Манчестер Сіті та Астон Вілла.

Розклад матчів АПЛ 3 квітня

21:30. Арсенал - Лутон

21:30. Брентфорд - Брайтон

22:15. Манчестер Сіті - Астон Вілла

Нагадаємо, що у минулому турі АПЛ Арсенал розписав суху нічию з Манчестер Сіті, чим дозволив Ліверпулю вийти в лідери чемпіонату.

Зі свого боку Брентфорд зіграв внічию з Манчестер Юнайтед.

Раніше погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона.