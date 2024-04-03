Арсенал Зінченка прийме Лутон, Брентфорд Ярмолюка зустрінеться з Брайтоном: розклад матчів 31 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 квітня, у 31 турі Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2023/24 пройдуть три зустрічі.
Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко буде примати Лутон. "Каноніри" посідають друге місце в чемпіонаті, відстаючи від Ліверпуля на 2 очки.
Також, увага українських вболівальників буде прикута до Брентфорда Єгора Ярмолюка, який зіграє з Брайтоном.
Центральний матч дня відбудеться на "Етіхаді", де зустрінуться дві команди з топ-4, Манчестер Сіті та Астон Вілла.
Розклад матчів АПЛ 3 квітня
- 21:30. Арсенал - Лутон
- 21:30. Брентфорд - Брайтон
- 22:15. Манчестер Сіті - Астон Вілла
Нагадаємо, що у минулому турі АПЛ Арсенал розписав суху нічию з Манчестер Сіті, чим дозволив Ліверпулю вийти в лідери чемпіонату.
Зі свого боку Брентфорд зіграв внічию з Манчестер Юнайтед.
Раніше погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона.