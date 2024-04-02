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Конкурент Зінченка близький до повернення на поле після травми

Сьогодні 14:35 184 0
Конкурент Зінченка близький до повернення на поле після травми
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Тімбер

Джерело - The Athletic.

Одноклубник та конкурент за позицією Олександра Зінченка Юррієн Тімбер може з'явитися на полі після тривалої паузи через травму.

Слова головного тренера Арсенала Мікеля Артети цитує видання The Athletic.

"Юррієн Тімбер не далекий від повернення, він наближається. Я б сказав, що має хороші шанси зіграти цього сезону, так", - сказав фахівець.

22-річний нідерландець перебував у лазареті відтоді, як отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки через 50 хвилин після свого дебюту в Прем'єр-лізі в серпні.

Арсенал підписав Тімбера влітку 2023 року за 40 млн євро.

Нагадаємо, Зінченко залишився на лаві для запасних в останньому матчі команди проти Манчестер Сіті.

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