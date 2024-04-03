Матч Арсенала та Манчестер Сіті став рекордним для США

Джерело - Daily Mail.

Матч 30 туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті - Арсенал став найпопулярнішою грою АПЛ в США.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що поєдинок переглянули 2,1 мильйона людей, що є рекордним показником для американського телебачення.

Матч завершився нульовою нічиєю. Зазначимо, що лівий захисник "канонірів" Олександр Зінченко провів всю гру на лаві запасних.

Наступний поєдинок підопічні Артети проведуть 3 квітня проти Лутона. Зустріч розпочнеться о 21:30, пряма трансляція буде доступна на Setanta Sports.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що конкурент Зінченка близький до повернення на поле після травми.