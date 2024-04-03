Стала відома умова, за якої Хаві може залишитись у Барселоні

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес висунув кевіництву клубу умову, за якої він перегляне своє рішення покинути команду після завершення сезону-2023/24.

Про це повідомляє Sport.es.

Зазначається, що спеціаліст попросив надати йому гарантії щодо довгострокового проєкту клубу і трансферний список з гравцями, яких можна залучити з урахуванням фінансових проблем клубу.

Нагадаємо, Хаві повідомив, що залишить каталонців після матчу з Вільярреалом (3:5) у 22-му турі Ла-Ліги, проте президент клубу Жоан Лапорта хотів би продовжити співпрацю з наставником.

Раніше з'явилась інформація, що іспанський спеціаліст зацікавив два клуби АПЛ.