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Шахтар прийматиме Чорноморець: розклад матчів півфіналу Кубку України

Сьогодні 07:06 127 0
Шахтар прийматиме Чорноморець: розклад матчів півфіналу Кубку України
#Чорноморець, #Шахтар, #Кубок України з футболу

Джерело - Чемпіон.

У середу, 3 квітня, визначиться перший фіналіст Кубку України з футболу. Донецький Шахтар зустрінеться з одеським Чорноморцем.

Розклад матчів півфіналу Кубку України на 3 квітня

  • 18:00. Шахтар — Чорноморець

Дивитися поєдинок можна на каналі UPL.TV, що доступний у сітці багатьох всеукраїнських та регіональних операторів та платформ.

Зазначимо, що другий фіналіст визначиться в матчі Полісся — Ворскла. Гра відбудеться у четвер, 4 квітня, початок — о 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що за допомогою жеребкування було призначено рефері на півфінальне протистояння Кубку України.

Нагадаємо, що стало відомо місцем проведення фінального матчу турніру, який відбудеться 15 травня.

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