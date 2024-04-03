Головне
Визначилися найкращий гравець та тренер 22 туру УПЛ
Сьогодні 11:31 129
Лапін проведе поєдинок в андеркарді Усик - Ф'юрі
Сьогодні 10:21 168
Судзука прийме четвертий етап Формули-1: розклад Гран-прі Японії
Сьогодні 08:34 186
Сіренко нокаутом переміг Гейла
Сьогодні 07:19 449
Ястремська відпустила перемогу на старті турніру в Чарльстоні
Сьогодні 02:39 462
Відео дня: Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, вибивши м'яч із лінії воріт
Сьогодні 00:53 3481
Спортинг вибив Бенфіку Трубіна з півфіналу Кубку Португалії
Сьогодні 00:49 528
Рекорди Довбика та втрати збірної України: як там наші зіграли
Вчора 20:00 1257
Як шотландський хокейний клуб допомагає українцям
Вчора 17:18 797
Визначено символічну збірну сезону жіночої Суперліги
Вчора 16:11 235
Прямі трансляції

Ковалець — про кризу в Поліссі: Потрібно було залишати Калітвінцева

Сьогодні 10:04 259 0
Ковалець — про кризу в Поліссі: Потрібно було залишати Калітвінцева
#Полісся, #Сергій Ковалець

Джерело - УПЛ ТБ.

Український тренер Сергій Ковалець вважає зміну наставника головною причиною невдач житомирського Полісся у весняній частині сезону.

Таку думку фахівець висловив у коментарі для УПЛ ТБ.

"Причини невдач Полісся? Команда тільки вийшла в Українську Прем'єр-Лігу, вже потрапила у півфінал Кубка. На мою думку, потрібно було залишити Калітвінцева біля керма. Але, звісно, вирішує керівництво клубу. І це було їхнє рішення. Але все одно в них є шанси поборотися за трофей. По ходу сезону дуже важко приймати команду, адже потрібно розібратися, в чому причина невдач. Мені подобається ця команда, хороша атмосфера на стадіоні. У них все ще може бути", - cказав Ковалець.

Раніше ми повідомляли, що колишній тренер Карпат може зайняти посаду директора академії Полісся.

Нагадаємо, в останньому турі чемпіонату України житомирці розгромно програли Чорноморцю.

Полісся наразі посідає 6 місце в турнірній таблиці з 33 очками. Відставання від найближчого Руха становить 6 залікових пунктів.

Коментарі ()
Популярне зараз
NAVI кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2 NAVI кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2 3499
Баварія визначила двох головних претендентів на посаду тренера Баварія визначила двох головних претендентів на посаду тренера 11307 1
Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком 7480 4
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22839
Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі 21955
Евертон Миколенка зіграв унічию з Ньюкаслом, Борнмут Забарного переміг Кристал Пелес: результати матчів АПЛ Евертон Миколенка зіграв унічию з Ньюкаслом, Борнмут Забарного переміг Кристал Пелес: результати матчів АПЛ 3809
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166419 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16473 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93806
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30164 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35048 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81555