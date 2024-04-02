Джерело - Fanday.

Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко прокоментував кризис у Поліссі та запропонував президенту клубу Геннадію Буткевичу свою допомогу.

Відомий футбольний експерт надав коментар Fanday щодо ситуації в житомирському клубі.

"Що сталося з Поліссям? Я знаю відповідь на це запитання, але озвучу її тільки президенту клубу. Буткевичу, якщо хочеш врятувати Полісся, давай зустрінемося. Роботу я не шукаю, просто хочу допомогти", - коротко відповів Леоненко.

Зазначимо, що Полісся не перемагає вже у 8 матчах поспіль та змінило тренера у весняній частині – замість Юрія Калітвінцева команду очолив Сергій Шищенко.

Раніше ми повідомляли, що колишній тренер Карпат може зайняти посаду директора академії Полісся.

Нагадаємо, в останньому турі житомирці розгромно поступилися Чорноморцю.

Полісся наразі посідає 6 місце в турнірній таблиці з 33 очками. Відставання від найближчого Руха становить 6 залікових пунктів.