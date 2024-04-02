Екстренер Карпат повернеться в клуб УПЛ

Колишній тренер Карпат та Зірки Даріо Друді може повернутися в Українську Прем'єр-лігу і зайняти посаду директора академії Полісся.

Про це повідомляє Михайло Співаковський в ефірі ютуб-каналу "ТаТоТаке".

Зазначається, що власник житомирського клубу Геннадій Буткевич уже провів перемовини зі спеціалістом. Також Друді може виконувати функції консультанта головної команди.

Наразі аргентинський фахівець працює головним скаутом Альмерії.

Нагадаємо, у межах 22 туру УПЛ Полісся вдома розгромно поступилося одеському Чорноморцю. Нещодавно Сергій Шищенко очолив житомирців після рішення Юрія Калитвинцева піти у відставку.