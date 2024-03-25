Маттеус вказав на помилку попереднього керівництва Баварії

Колишній півзахисник Баварії Лотар Маттеус вважає, що керівництво клубу помилилося, коли звільняло Юліана Наггельсманна в березні 2023 року.

Слова володаря "Золотого м’яча-1990" цитує Bayern & Germany.

"Можу уявити, що для Юліана буде великим викликом сформувати епоху з національною командою, але я вважаю, що в його віці він хоче працювати на постійній основі. Думаю, в нього є пропозиції від клубів, які цікавлять його. Не знаю, чи є він у списку Баварії, але повернення було б чимось особливим. Я вважаю, що його звільнення було помилкою. Наггельсманн добре підходив Баварії. Але чи готовий він повернутися в клуб, нехай і з іншим керівництвом, залежить тільки від нього самого", - сказав Маттеус.

Нагадаємо, на момент звільнення Юліана Наггельсманна Баварія претендувала на перемогу в усіх турнірах у сезоні-2022/23, але з Томасом Тухелем вилетіла з Кубку Німеччини та Ліги чемпіонів і ледь не втратила "Срібну салатницю" в Бундеслізі.

У поточному сезоні справи не покращились, тому вже в лютому Баварія оголосила, що влітку Тухель залишить свою посаду. За останніми чутками, один із претендентів на вакантне місце - екстренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.