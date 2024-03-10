Співаковський: є три варіанти на заміну Калитвинцеву

Михайло Співаковський повідомив, що наразі є три альтернативи Юрію Калитвинцеву на посаді головного тренера Полісся.

Про це журналіст розповів під час ефіру на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

"Перший варіант, який прям напрошується, це залишити його помічника Володимира Книша, людина яка відповідає за тактику, але хто сказав що щось зміниться?

Другий варіант – піти у фарм-клуб, тобто Звягель, там працює Сергій Шищенко. Я чув, що це розглядається, але ж ми всі розуміємо, що це все така історія дуже не довготривала.

І зараз багато говорять, що якщо Калитвинцев не покращить результати прям суттєво, то влітку напрошується його заміна на Юрія Максимова, який був спортивним директором в Поліссі, вже мав попередню розмову з Буткевичем і у нього немає довготривалого контракту з Дніпром-1. Я думаю, що Калитвинцев або хтось, хто буде виконувати його обов'язки, пропрацюють до літа.

А потім буде якесь радикальне рішення. І можливо в кінці сезону звільняться й інші тренери, які вміють будувати той самий футбол, до якого прагне Буткевич, враховуючи літнє трансферне вікно, де я думаю, буде вкладено ще більше коштів", – сказав Співаковський.