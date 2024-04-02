Маттеус назвав головного претендента на посаду тренера Баварії

Джерело - Sky Sports.

Колишній півзахисник Баварії Лотар Маттеус вважає, що новим головним тренером команди повинен стати Юліан Наггельсманн, якого керівництво клубу звільнило в березні 2023 року.

Слова ексфутболіста передає Sky Sports.

"Для мене фаворитом є Юліан Нагельсманн, оскільки з усіх обговорюваних кандидатів він, на мій погляд, підходить найкраще. Юліан знає клуб, а його команди часто показують дуже привабливий футбол. Минулого сезону його звільнили в той момент, коли Баварія претендувала на перемогу в усіх турнірах", - сказав Маттеус.

Нагадаємо, в лютому 2024 року Баварія оголосила, що влітку Тухель залишить свою посаду. За останніми чутками, один із претендентів на вакантне місце - екстренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.