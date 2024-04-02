Головне
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Вчора 19:58 6511
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння
Сьогодні 08:26 4233
Кемкін зацікавив європейські клуби
Вчора 21:14 407
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Вчора 19:06 397
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Вчора 16:53 530 1
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Вчора 16:29 498
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Вчора 16:05 4472
Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях
Вчора 14:25 311
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP
Вчора 13:58 5320
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції
Вчора 12:00 389682 12
Прямі трансляції

Маттеус назвав головного претендента на посаду тренера Баварії

Сьогодні 08:40 127 0
Маттеус назвав головного претендента на посаду тренера Баварії
#Баварія, #Маттеус, #Юліан Нагельсманн

Джерело - Sky Sports.

Колишній півзахисник Баварії Лотар Маттеус вважає, що новим головним тренером команди повинен стати Юліан Наггельсманн, якого керівництво клубу звільнило в березні 2023 року.

Слова ексфутболіста передає Sky Sports.

"Для мене фаворитом є Юліан Нагельсманн, оскільки з усіх обговорюваних кандидатів він, на мій погляд, підходить найкраще. Юліан знає клуб, а його команди часто показують дуже привабливий футбол. Минулого сезону його звільнили в той момент, коли Баварія претендувала на перемогу в усіх турнірах", - сказав Маттеус.

Нагадаємо, в лютому 2024 року Баварія оголосила, що влітку Тухель залишить свою посаду. За останніми чутками, один із претендентів на вакантне місце - екстренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP 5320
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 4472
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича 94835
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ 6511
Міранчук провалив тест на допінг Міранчук провалив тест на допінг 10280
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції 389682 12
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160162
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45975
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81501
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16461 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36368
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 137440 2