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Кабаєв: Рахунок з Ворсклою не по грі

Сьогодні 20:18 92 0
Кабаєв: Рахунок з Ворсклою не по грі
#Динамо Київ, #Кабаєв, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ворскла Полтава

Джерело - fcdynamo.com.

Київське Динамо не заслужило на таку велику перевагу в матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги проти полтавської Ворскли.

Про це розповів півзахисник "біло-синіх" Владислав Кабаєв.

"Як виплинула на матч тривога? Так, було тяжко через це, але ми були в однакових умовах з полтавцями. Гадаю, їм також тяжко було. Важно як фізично, так і психологічно - навіть більше. Ти виходиш із роздягальні, вже розім‘явся там - і знову тривога. Потім сіли, читаємо новини, потім знову по колу. Добре, що все так закінчилося. 

Чесно кажучи, рахунок не по грі, мабуть. Більш-менш рівна гра, але, мабуть, наш клас трохи дався взнаки, як кажуть експерти. Свої напівмоменти ми реалізували.

Зіграло свою роль повернення Ярмоленка? Звісно, це навіть не обговорюється, це відчувається в колективі", – сказав Кабаєв.

Нагадаємо, Динамо розгромило Ворсклу, а одним із голів відзначився Андрій Ярмоленко. Цей м'яч дозволив вінгеру піднятися на 5 сходинку серед найкращих бомбардирів у історії УПЛ.

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