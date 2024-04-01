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У Минаї відреагували на інформацію про перенесення матчу з Динамо в Київ

Сьогодні 17:22 142 0
У Минаї відреагували на інформацію про перенесення матчу з Динамо в Київ
#Динамо Київ, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - UA-Football.

У Минаї не знають, звідки з'явилася інформація про можливе проведення перенесеного матчу 16 туру Української Прем'єр-ліги з Динамо в Києві.

Про це розповів менеджер закарпатського клубу в коментарі UA-Football.

"Немає з цього приводу інформації. Абсолютно не знаємо, звідки ця інформація з'явилася. Зараз коментувати нічого", - йдеться у відповіді.

Напередодні повідомлялося, що Минай дав згоду зіграти матч у Києві, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Нагадаємо, що 3 грудня 2023 року команди не змогли дограти матч. Це сталося через те, що після початку зустрічі Минай та Динамо провели на полі 64 секунди. Гру перервали через повітряну тривогу. Оскільки вимушена "пауза" через загрозу ракетного обстрілу тривала понад годину, згідно з регламентом, сторони прийняли рішення про перенесення поєдинку на пізніший термін.

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