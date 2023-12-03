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Матч Минай - Динамо цього року не відбудеться

Сьогодні 15:09 618 0
Матч Минай - Динамо цього року не відбудеться
#Динамо Київ, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Матч 16-го туру чемпіонату України Минай - Динамо сьогодні дограний не буде. 

Про це повідомляє УПЛ ТБ.

Команди встигли зіграти трохи більше однієї хвилини. Причиною перенесення є тривала повітряна тривога через зліт російського літака. При цьому не встигла завершитись одна тривога, як почалася інша.

На стадіоні Миная немає освітлення, тому делегат матч після наради з командами ухвалив рішення про зупинку матчу та його перенесення, скоріше за все, на весняну частину сезону. Календар киян не дозволяє їм дограти у грудні.

Гравці Динамо вже залишили стадіон.

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