Минай та Динамо домовилися про місце проведення перенесеного матчу УПЛ

Динамо Київ та Минай погодили місце проведення перенесеного поєдинку 16 туру української Прем'єр-ліги, який відбудеться 17 квітня.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Закарпатський клуб дав згоду зіграти матч у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Нагадаємо, що 3 грудня 2023 року команди не змогли дограти матч. Це сталося через те, що після початку зустрічі Минай та Динамо провели на полі 64 секунди. Гру перервали через повітряну тривогу. Оскільки вимушена "пауза" через загрозу ракетного обстрілу тривала понад годину, згідно з регламентом, сторони прийняли рішення про перенесення поєдинку на пізніший термін.