Жирона з дублем Довбика перемогла Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
У межах 30 туру відбулися 2 поєдинки іспанської Ла Ліги. Жирона, завдяки дублю Довбика, здобула перемогу над Бетісом, а Сельта Віго та Райо Вальєкано в своєму матчі не виявили сильнішого.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
30 тур, 31 березня
Сельта - Райо Вальєкано 0:0 (0:0)
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
30 тур, 31 березня
Жирона - Бетіс 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 36 Добвик (пен), 1:1 - 45+4 Жозе, 2:1 - 65 Довбик, 2:2 - 76 Жозе, 3:2 - 90+2 Стуані.
Сьогодні, 31 березня, відбудуться ще 2 матчи:
- 19:30 Алавес - Реал Сосьєдад
- 22:00 Реал Мадрид - Атлетік
Таким чином, Довбик перериває свою безгольову серію в чемпіонаті та збільшує кількість голів в Ла Лізі до 16.
Напередодні відбулися ще 4 матчі чемпіонату, зокрема Валенсія Яремчука зіграла внічию з Мальоркою.
Нагадаємо, що мадридський Реал є лідером Ла Ліги, випереджаючи Барселону на 5 очок.