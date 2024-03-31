Жирона з дублем Довбика перемогла Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 30 туру відбулися 2 поєдинки іспанської Ла Ліги. Жирона, завдяки дублю Довбика, здобула перемогу над Бетісом, а Сельта Віго та Райо Вальєкано в своєму матчі не виявили сильнішого.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

30 тур, 31 березня

Сельта - Райо Вальєкано 0:0 (0:0)

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

30 тур, 31 березня

Жирона - Бетіс 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 36 Добвик (пен), 1:1 - 45+4 Жозе, 2:1 - 65 Довбик, 2:2 - 76 Жозе, 3:2 - 90+2 Стуані.

Сьогодні, 31 березня, відбудуться ще 2 матчи:

19:30 Алавес - Реал Сосьєдад

22:00 Реал Мадрид - Атлетік

Таким чином, Довбик перериває свою безгольову серію в чемпіонаті та збільшує кількість голів в Ла Лізі до 16.

Напередодні відбулися ще 4 матчі чемпіонату, зокрема Валенсія Яремчука зіграла внічию з Мальоркою.

Нагадаємо, що мадридський Реал є лідером Ла Ліги, випереджаючи Барселону на 5 очок.