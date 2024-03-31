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Баєр визначився з майбутнім Вірца

Сьогодні 15:34 112 0
Баєр визначився з майбутнім Вірца
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Футбольні трансфери, #Баєр Леверкузен, #Флоріан Вірц

Джерело - ondacero.es.

Німецький Баєр не відпустить 20-річного атакувального півзахисника Флоріана Вірца під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомив спортивний директор клубу Фернандо Карро.

"Майже все має свою ціну, але Баєр постарається зберегти більшу частину складу. Ми плануємо втримати основних футболістів за виключенням одного-двох.

Вірц проведе наступний сезон в Байєрі, це 100%. Рішення Хабі Алонсо залишитися стало додатковим стимулом для футболістів", - розповів Карро.

Чинний контракт гравця розрахований до літа 2027 року. У сезоні-2023/24 він забив 11 голів та віддав 17 асистів.

Раніше Вірца втретє за сезон визнали найкращим гравцем місяця в Бундеслізі.

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