Баєр визначився з майбутнім Вірца

Німецький Баєр не відпустить 20-річного атакувального півзахисника Флоріана Вірца під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомив спортивний директор клубу Фернандо Карро.

"Майже все має свою ціну, але Баєр постарається зберегти більшу частину складу. Ми плануємо втримати основних футболістів за виключенням одного-двох.

Вірц проведе наступний сезон в Байєрі, це 100%. Рішення Хабі Алонсо залишитися стало додатковим стимулом для футболістів", - розповів Карро.