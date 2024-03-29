Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Баєра Хабі Алонсо не збирається покидати команду влітку.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Право викупу іспанського фахівця почне діяти у 2025 році. Наразі Алонсо залучений до планів "фармацевтів" щодо нових трансферів.
Зазначається, що Хабі хоче зберегти 20-річну зірку команди Флоріана Віртца.
Ліверпуль, Баварія та Реал Мадрид продовжать стежити за успіхами іспанця в Баєрі.
ℹ️🇪🇸 Xabi Alonso’s release clause will become active in summer 2025.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2024
Xabi, involved in planning new signings with Bayer… and also keeping stars at the club like Florian Wirtz. 🔐
⚪️ After Liverpool and FC Bayern, Real Madrid will also keep monitoring Xabi for the future. pic.twitter.com/snOprzg2z3
Нагадаємо, що англійський клуб визначився з альтернативою Алонсо та готовий розпочати переговори з новим тренером.
Наразі Баєр впевнено лідирує в Бундеслізі, випереджаючи Баварію на 10 очок.