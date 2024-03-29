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Алонсо планує залишитися в Баєрі на наступний сезон

Сьогодні 12:59 145 0
Алонсо планує залишитися в Баєрі на наступний сезон
Фото: Getty Images
#Баварія, #Ліверпуль, #Реал Мадрид, #Хабі Алонсо, #Флоріан Віртц, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо не збирається покидати команду влітку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Право викупу іспанського фахівця почне діяти у 2025 році. Наразі Алонсо залучений до планів "фармацевтів" щодо нових трансферів.

Зазначається, що Хабі хоче зберегти 20-річну зірку команди Флоріана Віртца.

Ліверпуль, Баварія та Реал Мадрид продовжать стежити за успіхами іспанця в Баєрі.

Нагадаємо, що англійський клуб визначився з альтернативою Алонсо та готовий розпочати переговори з новим тренером.

Наразі Баєр впевнено лідирує в Бундеслізі, випереджаючи Баварію на 10 очок.

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