Віртца втретє за сезон визнали найкращим гравцем місяця в Бундеслізі

Джерело - Офіційний сайт Бундесліги.

Атакувальний півзахисник Баєра Флоріан Віртц визнаний найкращим гравцем чемпіонату Німеччини в лютому.

Про це стало відомо з оголошення результатів голосування на офіційному сайті Бундесліги.

Для Віртца ця нагорода стала вже третьою в поточній кампанії. Минулого місяця Флоріан віддав 5 асистів 5 матчах, а також став п’ятим наймолодшим гравцем в історії, якому вдалося провести 100 матчів у межах Бундесліги. Хавбеку Баєра це досягнення підкорилося у віці 20 років і 296 днів.

На звання найкращого гравця місяця також претендували Алехандро Грімальдо, Джеремі Фрімпонг (обидва - Баєр), Гаррі Кейн (Баварія), Хаві Сіммонс (Лейпциг) та Кевін Штогер (Бохум).

Нагадаємо, напередодні Баєр здійснив вражаючий камбек у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Карабаха. До 70 хвилини Віртц та компанія поступалися у два м’ячі, але завдяки голу Фрімпонга та дублю Патріка Шика вирвали вольову перемогу.

Наступний суперник непереможної команди Хабі Алонсо визначиться вже незабором.