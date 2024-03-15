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Віртца втретє за сезон визнали найкращим гравцем місяця в Бундеслізі

Сьогодні 12:42 109 0
Віртца втретє за сезон визнали найкращим гравцем місяця в Бундеслізі
#Баєр, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Флоріан Віртц

Джерело - Офіційний сайт Бундесліги.

Атакувальний півзахисник Баєра Флоріан Віртц визнаний найкращим гравцем чемпіонату Німеччини в лютому. 

Про це стало відомо з оголошення результатів голосування на офіційному сайті Бундесліги. 

Для Віртца ця нагорода стала вже третьою в поточній кампанії. Минулого місяця Флоріан віддав 5 асистів 5 матчах, а також став пятим наймолодшим гравцем в історії, якому вдалося провести 100 матчів у межах Бундесліги. Хавбеку Баєра це досягнення підкорилося у віці 20 років і 296 днів. 

На звання найкращого гравця місяця також претендували Алехандро Грімальдо, Джеремі Фрімпонг (обидва - Баєр), Гаррі Кейн (Баварія), Хаві Сіммонс (Лейпциг) та Кевін Штогер (Бохум). 

Нагадаємо, напередодні Баєр здійснив вражаючий камбек у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Карабаха. До 70 хвилини Віртц та компанія поступалися у два м’ячі, але завдяки голу Фрімпонга та дублю Патріка Шика вирвали вольову перемогу. 

Наступний суперник непереможної команди Хабі Алонсо визначиться вже незабором.

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