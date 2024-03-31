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Ярмоленко — у заявці Динамо на матч проти Ворскли

Сьогодні 14:40 81 0
Ярмоленко — у заявці Динамо на матч проти Ворскли
#Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла прийме київське Динамо. У заявку "біло-синіх" повернувся Андрій Ярмоленко, який не виходив на поле із жовтня через травму коліна. 

Стартові склади

Ворскла: Ісенко, Корнієнко, Крупський, Толі, Сіссоко, Кане, Нестеренко, Бацула, Феліпе, Павлюк, Степанюк

Запасні: Домолега, Сантана, Глущенко, Прус, Воккрі, Челядін, Рімірес, Єрмолов, Ковталюк

Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Бражко, Андрієвський, Шапаренко, Волошин, Кабаєв, Ванат

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Біловар, Дячук, Караваєв, Ярмоленко, Діалло, Беніто, Пономаренко

Матч розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Напередодні Шахтар з дублем Шведа на виїзді розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес.

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