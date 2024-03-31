Ярмоленко — у заявці Динамо на матч проти Ворскли

Джерело - Чемпіон.
У матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла прийме київське Динамо. У заявку "біло-синіх" повернувся Андрій Ярмоленко, який не виходив на поле із жовтня через травму коліна.
Стартові склади
Ворскла: Ісенко, Корнієнко, Крупський, Толі, Сіссоко, Кане, Нестеренко, Бацула, Феліпе, Павлюк, Степанюк
Запасні: Домолега, Сантана, Глущенко, Прус, Воккрі, Челядін, Рімірес, Єрмолов, Ковталюк
Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Бражко, Андрієвський, Шапаренко, Волошин, Кабаєв, Ванат
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Біловар, Дячук, Караваєв, Ярмоленко, Діалло, Беніто, Пономаренко
Матч розпочнеться о 15:30 за київським часом.
Напередодні Шахтар з дублем Шведа на виїзді розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес.