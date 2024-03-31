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Бараха – про травму Яремчука: Прикро, бо він був у гарній формі

У клубі сподіваються, що форвард вибув ненадовго.
Сьогодні 13:59 178 0
Бараха – про травму Яремчука: Прикро, бо він був у гарній формі
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха не знає деталей травми нападника Романа Яремчука, яку він отримав у 30 турі іспанської Ла Ліги з футболу після вдалих ігор за збірну України.

Про це наставник повідомив під час післяматчевої пресконференції.

"Масштабу я не знаю. Таке відчуття, що коли Роман намагається докласти зусилля, щось ламається, але ми не знаємо. Сподіватимемося, що це ненадовго. Він приїхав з дуже позитивною енергетикою, емоціями, поїздками з національною командою. Прикро, бо він був у гарній формі", - заявив іспанський фахівець.

Раніше ми писали, що на 17 хвилині матчу 30-го туру Ла Ліги проти Мальорки Яремчук покинув поле через пошкодження.

У поточному сезоні український форвард зіграв 25 поєдинків, у яких забив 4 голи.

Напередодні наставник Валенсії розповів про важку адаптацію гравця національної збірної України.

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